Café Ramadan / Arona Coumba Ndoffène Diouf : « Le Sénégal dispose de Diamant… Le code pétrolier est bien verrouillé pour l’intérêt du pays… On ne peut pas rejeter la peine de mort… Un opposant qui se respecte se doit de dialoguer »

Le Sénégal dispose de plein de ressources minières dont le quart n’est pas encore dévoilé à la lumière du jour. Selon Arona Coumba Ndoffène Diouf, même du diamant se trouverait dans notre pays. Le ministre conseiller du président dans les domaines de l’énergie, des mines et de l’environnement avance que le filon de diamant découvert en Afrique du Sud, à Abidjan et à Accra se trouverait également dans notre Sénégal. Et toutes ces ressources y compris le gaz et le pétrole seront exploitées à bon escient car les codes pétroliers et miniers sont verrouillés par le chef de l’État pour mieux préserver les intérêts nationaux. Donc, tempère t-il, « il n’y a pas lieu de s’alarmer. Toutes ces personnes qui spéculent, parlent de choses qu'elles ne maitrisent pas, les multinationales ne peuvent pas avoir la mainmise sur notre économie... »

Le responsable politique à la commune de Biscuiterie, invité de Café Ramadan, invitera par ailleurs toutes les parties concernées par le dialogue national, à répondre favorablement pour l’intérêt national...