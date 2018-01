Caf Awards 2017 : Krépin Diatta deuxième meilleur jeune joueur

L'international U20 sénégalais Krépin Diatta a terminé deuxième au classement du meilleur jeune joueur de l'année décerné par Caf Awards 2017. Le jeune espoir a été devancé par le Zambien Patson Daka, qui a régalé à la CAN U20 et au Mondial de la même catégorie. La cérémonie de la Caf Awards s’est déroulée jeudi soir à Accra au Ghana. C’est des mains des dirigeants de la Confédération africaine de football (Caf) que le jeune sénégalais a reçu son trophée, en présence de Sadio Mané et l'ancien international El Hadji Diouf. L’international U20 sénégalais Krépin Diatta, a été récemment élu meilleur jeune du championnat norvégien avec Sarpsborg.