Cadre unitaire de l’Islam : Fin de mission pour Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Amine.

Le Cadre unitaire de l’Islam (CUDIS) s’achemine vers son Assemblée générale au mois de mars. Une AG au sortir de laquelle cette organisation connaitra un nouveau président puisque Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy al Amine qui assurait cette responsabilité n’est pas candidat à sa propre succession.



Dakaractu a appris que le jeune chef religieux a décidé de passer le témoin à un autre, comme le veut le principe de présidence tournante de cette structure.



« Mon engagement dans le Cadre Unitaire de l’Islam est d’abord d’ordre religieux, parce que l’Islam nous exige la fraternité entre musulmans. Il est ensuite intellectuel parce que nous pensons que les enseignements de nos grandes figures islamiques méritent toute leur place dans notre système éducatif, il est enfin citoyen parce que le contexte des évènements du mois de mars nous a amenés à faciliter l’intervention des autorités religieuses pour la pacification de l’espace politique », rappelle Serigne Cheikh Tidiane Sy al Amine dans un message envoyé à Dakaractu.



Il assure qu’ « à l’heure du bilan, nous pouvons affirmer sans ambages que le Cadre aura réussi à combler un vide en tant que passerelle entre les communautés religieuses mais surtout, en réaffirmant le rôle ô combien important des religieux dans la régulation sociale ».



Son engagement pour la pacification de l’espace public, son assainissement à travers la restauration des valeurs fondamentales d’éthique, le sens de la citoyenneté », survivra à son départ de la présidence du Cadre Unitaire de l’Islam (CUDIS).



Mais pour « l’avenir », Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy al Amine compte se concentrer plus sur ce que « je sais faire le mieux », à savoir « l’entreprise et la création ajoutée mais aussi, la réflexion stratégique sur les sujets socio-économiques à travers le think tank GUESS que je viens de co-fonder avec un réseau d’experts africains ».