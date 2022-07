Cadre de vie, formation et insertion : Ce que la coalition Bunt-Bi pense du programme Xëyu Ndaw Yi.

La coalition citoyenne Bunt-Bi à la fin de la première semaine de campagne électorale, a fait une déclaration par un de ses jeunes investis. Il s’appelle Modou Ndao, un jeune entrepreneur habitant la région de Kaffrine. Pour ce dernier qui a voulu s’engager dans la politique, le programme Xëyu Ndaw Yi est d’une pertinence particulière. Mais il faudra savoir comment le piloter. C'est pourquoi, il appellera à une meilleure prise en charge.



Pour lui, la formation est insuffisante : les jeunes devraient être formés dans les techniques et astuces pour non seulement gérer le cadre de vie, mais aussi apprendre à en tirer profit. Ces jeunes, au lieu de les outiller simplement avec du matériel, il faudrait prendre le temps de les doter d’une bonne formation, mais en plus les inciter à acquérir un esprit d'entrepreneuriat.



Selon Modou Ndao, il faut repenser les activités génératrices de revenus, notamment dans l’agriculture, l’élevage et d’autres secteurs qui intéressent le développement de la région...