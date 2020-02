Cadre de vie à Pikine : "Clean and Smart City" avec Cheikh Ahmed T. Thiam et « Pikine Ouest Môgnu Nior »

Suivant la dynamique du président de la République, il est prévu le 1er Samedi de chaque mois, une journée dédiée au nettoyage et à l'entretien de l'environnement.



Ce Samedi, restera une journée symbolique dans la mesure où l'investissement humain est visible avec toutes les catégories d'âge venues de différents coins de Pikine Ouest pour émettre cet acte de civisme.

Cheikh Ahmed Tidiane Thiam, directeur des ressources humaines de L'Ageroute et par ailleurs soutien du pouvoir était fortement impliqué dans le programme "zéro déchet".



Ce matin, 2e phase de la journée de nettoiement après celle du 04 janvier dernier, Pikine Ouest et Cheikh A. T. Thiam se sont investis pour nettoyer toute la localité. D'ailleurs, à l'occasion de cette journée de nettoiement, il a été programmé de faire du reboisement de cocotiers qui se fera au niveau du commissariat et un peu partout aux alentours.



Cheikh A. T. Thiam a salué cet engagement citoyen des pikinois à rendre et maintenir propre l'environnement.

Vers la rue allant à Icotaf, les agents de sécurité de proximité, qui ont par ailleurs fait de Cheikh Ahmed Tidiane Thiam leur parrain, ont également commencé le nettoiement à ce niveau.



Le DRH de l'Ageroute a aussi souligné que cette activité va être pérennisée et qu'aussi une collaboration avec les eaux et forêts est nouée pour perpétuer ces actions citoyennes.



Des remises symboliques de poubelles seront ainsi effectuées aux populations pour leur faciliter le maintien du cadre de vie à Pikine.