Cadre de vie / Hygiène publique : Diamniadio, ville hôte du « Bessup setal » du mois de février

Lors de cette journée à Diamniadio, les acteurs et administrateurs ont entrepris de remanier, en conclave avec l’Unité de Coordination de la Gestion de déchets solides (UCG), l’emprise de la route nationale un (RN1), exactement l’axe Rufisque-Sébikotane. Sur ce trajet, « On s’est rendu compte que cette voie publique est colonisée par diverses installations qui à la longue gênent la circulation et offre une vue assez vilaine à ceux-là qui empruntent la RN1 », a considéré le gouverneur de Dakar Al-Hassan Sall, qui à travers cette initiative souhaite rectifier le tir et redonner la voie publique à la population.

En conséquence, pour la réussite de cette activité, « nous avons mobilisé une dizaine de camions, trois (3) bennes mécaniques mais surtout il y a eu un fort engagement humain dans la mesure où 300 jeunes issus du programme présidentiel "Xëyu Ndaw Nii" ont été mobilisés pour accompagner le nettoiement de cette artère », dira le coordonnateur de l’UCG, Mass Thiam, avant de se soucier du suivi et de la pérennité des activités de nettoiement. Pour cela, assure le coordinateur, « nous allons mettre en place un dispositif de suivi pour assurer la pérennisation des actions et journées de nettoiement. » Toutefois, avec sa nouvelle orientation et avec une grande implication populaire et moins d’aspects festifs, l’initiative Cleaning Day veut une implication de tous les acteurs. C’est d’ailleurs l’appel lancé par le gouverneur de Dakar. « C’est une initiative républicaine qui ne connaît pas de parti politique, qui ne connaît pas de mouvance, qui ne connaît pas de limite tout simplement. C’est pourquoi je voudrais lancer un appel à l’ensemble des maires élus dans les différentes collectivités territoriales de la région de Dakar pour être aux côtés des acteurs administratifs et mobiliser les communautés, mais également les moyens pour que cette journée, soit toujours couronnée de succès. »