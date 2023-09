Cadre de vie: Farba Ngom implique les jeunes des Agnam dans la préservation de l’environnement

Le coordonnateur de l’Apr dans le département de Matam et secrétaire national chargé de l’organisation et de la mobilisation compte s’investir dans la perspective du « PSE Vert », un des piliers du référentiel de la politique économique de l’Etat du Sénégal. Le Fouta ainsi que tout le Bossea ne comptent pas rester en dehors de la gestion de l’environnement.







Ce samedi, le député -maire des Agnams Farba Ngom, accompagné du sous-préfet de l’arrondissement de Agnam Civol ainsi que le représentant du directeur des eaux-fortes, a procédé au lancement des activités de reboisement et de la préservation du cadre de vie aux Agnams.







Après une campagne de sensibilisation des masses populaires à Agnam, l’honorable député Farba Ngom implique les jeunes dans la gestion du cadre de vie. Une mission qu’il a entamé avec le ministre de l’urbanisme, du logement et de l’hygiène publique, ainsi que le directeur général de la SONAGED( Société nationale de gestion intégrée des déchets. La direction du cadre de vie avec la coordination du ministre Abdou Seydou Sow, après avoir permis à Agnam de disposer de plusieurs jeunes pour le programme « Xëyu Ndaw Yi », a inspiré le maire Farba Ngom qui a œuvré dans leur orientation dans le reboisement qui est fondamental dans la gestion du cadre de vie.







L’objectif du député-maire Farba Ngom est de faire un travail colossal dans le secteur de l’environnement qui doit être renforcé. « Mon combat, c’est que là où les gens habitent, qu’il y’ait des arbres. C’est tout l’arrondissement qui sera concerné et nous envisageons même d'élargir cela à toute la région de Matam » a déclaré le maire des Agnam Farba Ngom au terme du lancement de cette campagne qui lutte pour la croissance verte.