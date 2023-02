Ça chauffe encore à la mairie de Kaolack : Un agent municipal blessé et évacué aux urgences... Serigne Mboup hué par les travailleurs.

Ce matin, les travailleurs ont décidé de tenir un sit-in dans l'enceinte de la mairie, en dépit du refus du maire Serigne Mboup.

Ayant déployé des gros bras et des chiens dans l'institution municipale, le maire a été hué par les travailleurs qui réclament une revalorisation de leurs salaires et le paiement de leurs primes et autres.

D'ailleurs, un agent municipal du nom de Vieux Ba a été blessé avant d'être évacué aux urgences de l'hôpital régional de Kaolack.

Des éléments de la police ont été déployés sur les lieux pour assurer la sécurité.

Nous y reviendrons...