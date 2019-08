CULTURE : lancement de la 1ere édition « la reine des ethnies »

La place du souvenir a abrité ce samedi le lancement de la première édition d'une compétition entre demoiselles, appelée la reine des ethnies. Une initiative émanant du label « Afinké Produit », qui s'active dans la production, le management et la communication. Cet événement promet de faire la différence avec ce dont le public a l'habitude de voir, a affirmé le président chargé de l'organisation Ibou Dème. Il précise que cette dernière est un concours qui ne mise pas forcément sur la beauté, mais plutôt sur les valeurs culturelles, les coutumes, enfin elle tend vers la revalorisation de la culture sénégalaise, africaine. Ainsi 14 à 15 des meilleures candidates, âgées entre 18 et 25 ans et venant des quatorze régions du pays vont être présélectionnées. Le 14 septembre prochain est retenu pour défendre leur appartenance ethnique et tout ce qu'elle englobe, c'est à dire la plastique, l'habillement, les plats traditionnels et la langue. Cependant, le président Ibou Dème insiste sur le naturel. Il rappelle que, pour toute fille désirant participer à ce concours, les dépigmentées sont éliminées d'office.

En outre, poursuit-il les listes sont ouvertes pour celles qui veulent participer au concours de la reine des ethnies. La finale est prévue au mois de décembre.