CULTURE / MUSIQUE : l’application Digster Africa désormais lancée au Sénégal, Canal+ propose une gratuité pour ses abonnés.

CANAL+ s’est associé avec Universal Music Africa pour le lancement officiel de l’application Digster Africa. Cette application est conçue spécialement pour télécharger et écouter de la musique, mais aussi découvrir et expérimenter un riche catalogue de playlists de musique africaine, sans limites.



C’est dans la soirée de ce vendredi, autour d’une rencontre d’échanges entre les acteurs de CANAL+, d’Universal Music Africa, et des Artistes que s'est tenue la cérémonie dans les locaux de CANAL+.



Cette application spécifique est une réelle opportunité pour les artistes d’avoir une meilleure visibilité, mais aussi de gagner en terme de rémunération de droit d’auteur. Ce qui a été bien apprécié par le jeune chanteur très chouchouté par les jeunes, Samba Peuzzi : « je suis très contente de cette initiative, cela rehausse notre musique et nous aide, nous artistes à y trouver notre compte. J’invite mes fans et tout le monde à se l’approprier… »



Pour ce qui est des paiements, des moyens très adaptés au marché africain sont adoptés avec des prix ajustés tels que 150 FCfa / Jour. En outre, l’utilisateur est libre de prolonger ou d’interrompre son abonnement à tout moment.



Ce programme spécial qui prévoit la couverture de 10 pays africains francophones poursuit son cours. Mis à part le Sénégal, l'application et les Bouquets Canal+ sont aussi disponibles en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, en RDC, au Togo, au Cameroun, au Congo, en Guinée, au Gabon et au Mali.



Ainsi, la responsable de la communication de Canal+ Sénégal de préciser que « du 1er au 31 juillet, chaque abonné des Bouquets Canal+ qui renouvelle son abonnement recevra 1 mois d'accès gratuit à l'application Digster Africa. »