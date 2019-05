CULTURE : Les managers et agents des artistes pour un nivellement des compétences.

Compte tenu des mutations du secteur de la culture et de la musique durant ces dernières années, la mise en place d'une association des managers était devenue nécessaire.

La structure déjà installée, compte actuellement 314 inscrits dans la base de données qui est en train d’être constituée. Cependant, les managers et agents d'artiste sont plus que jamais, au centre des problématiques du développement des artistes qui méritent une audience internationale. Ainsi dans l'exercice de leur tache, ils sont souvent confrontés à des difficultés. Tels que les déficits de formation. Raison pour laquelle ils se sont réunis autour d'un panel pour discuter et trouver un moyen de parfaire leur formation et mieux faire connaitre nos artistes à l'international.