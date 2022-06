CULTURE / K-POP Festival in Senegal : 3 groupes présélectionnés pour représenter le Sénégal en Corée du Sud

À l’occasion de la célébration du 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Corée du Sud et le Sénégal, l’Ambassade de République de Corée au Sénégal a organisé le «K-Pop Festival in Dakar» le 16 juin 2022 au théâtre Daniel Sorano. Il s’agit d’une sélection préliminaire pour le K-Pop World Festival, qui aura lieu à Changwon en Corée du Sud. En effet, ce festival concerne la danse, avec des chorégraphies officielles sur de la musique coréenne et le chant portant sur le thème « K-Pop ».



Les candidats ainsi sélectionnés ont performé devant un jury et des spectateurs au théâtre Sorano et 3 équipes ont été retenues pour les prochaines sélections avant la finale. Les vidéos des équipes qualifiées seront envoyées en Corée du Sud pour être examinées par KBS (Korean Broadcasting System), avec celles des autres candidats au niveau international. Les candidats retenus participeront ensuite à la finale en Corée du Sud.

Ainsi, l’Ambassade de Corée a pour projet d’organiser divers évènements pour que les sénégalais puissent découvrir et apprécier davantage la culture coréenne comme la K-Pop.