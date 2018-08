CROIX-ROUGE / Mbacké accueille la journée mondiale des Premiers Secours

Pour les besoins du choix porté par la Croix-Rouge sur Mbacké pour abriter la journée mondiale des Premiers Secours, un comité départemental de développement s'est tenu au niveau de la commune de Touba sous la conduite du préfet.



Mamadou Lamine Mané, dans sa communication finale, exprimera toute sa satisfaction quant au choix porté sur son département qui englobe une cité religieuse comme Touba et où il y a un extrême besoin d'apprendre aux populations les premiers secours en cas d'accident de la route.

Le préfet qui évoquera la floraison des ateliers où l'électricité est utilisée comme moyen de travail et où les accidents sont fréquents, insistera sur la nécessité d'impliquer toutes les franges de la population aux fins de les préparer à se prendre en charge en de pareils cas. Il invitera aussi les services de l'État à se mobiliser pour réussir l'aspect organisationnel de l'événement, avant de rassurer quant à sa disponibilité à piloter personnellement l'événement.



Plusieurs personnalités ont assisté au comité. C'est le cas des représentants du Président du Conseil départemental, des maires de Mbacké et de Touba et des services de l'ordre. La journée sera célébrée le 9 septembre, mais les festivités vont démarrer le 7 du même mois...