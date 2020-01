CRIMINALISATION DU VIOL ET DE LA PÉDOPHILIE : La loi promulguée aujourd’hui par le président Macky Sall.

Les choses s’accélèrent ! Le ministre de la Famille, du genre et de la protection des enfants, Ndeye Saly Diop Dieng, a annoncé que la loi portant criminalisation du viol et de la pédophilie, sera promulguée ce vendredi par le chef de l’État.



« L’histoire retiendra cette date. Et on doit rendre grâce au président de la République. C’est pourquoi j’ai appelé toutes les femmes pour célébrer ceci », a d’emblée affirmé Ndeye Saly Diop Dieng.



Concernant les moyens techniques pour détecter le viol, elle explique que le Sénégal dispose de magistrats qui peuvent faire leur travail. « Et d’autres mécanismes rentrent aussi en jeu. Et on est en train de mettre en place un centre qui permettra aux personnes présumées victimes de viol de subir un test ADN », informe le ministre.



Par ailleurs, pour ce qui est du projet de retrait des enfants de la rue, elle avoue que c’est pas un simple travail au vu de la cartographie de ces enfants. « Mais nous sommes en train de voir avec les ministères comment procéder à ce retrait », rassure -t-elle.