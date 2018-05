CRI DE COEUR DU PROVISEUR DU LYCÉE DE NIANING :  « 15 cas de grossesses déjà... »

Au lycée de Nianing, la débauche semble avoir bien pris ses quartiers où déjà des filles au nombre de 15 sont en état de grossesse. Une situation qui inquiète l'administration, particulièrement le proviseur de cet établissement situé à quelques kilomètres de Mbour. "Nous vivons ici dans notre établissement, une situation déplorable et à la fois inquiétante, des cas de grossesses qui se multiplient à un rythme indescriptible. Au moment où je vous parle nous avons 15 cas de grossesses", martèle Elimane Sy le proviseur du lycée de Nianing. Cependant ce dernier a tenté d'expliquer les facteurs qui seraient à l'origine de ce fléau, avant de dénoncer la complicité des parents. Selon lui toujours, la pauvreté est due en grande partie aux fermetures de grands hôtels comme le domaine de Nianing et du club Aldiana. À cela s'ajoute la prolifération de maisons appartenant aux étrangers et qui sont gérés par des jeunes qui accueillent les filles. Le proviseur du lycée déplore aussi l'attitude des parents qui à leur tour essaient de jouer le jeu pour défendre leurs enfants...