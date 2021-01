CRG de lutte de Kaolack : Mame Cor Faye succède à Birane Sène.

Mame Cor Faye remplace Bira Sène à la tête du CRG de lutte de Kaolack. L’homme est professeur d’histoire et de géographie de formation.



Il a été principal de collège d’enseignement moyen (CEM) depuis 1999 avant de prendre sa retraite en septembre 2020. Il a débuté d’abord comme professeur d’histo-géo au lycée Djinabo de Ziguinchor, ensuite au lycée Maba Diakhou Bâ de Nioro avant de servir plus tard au lycée de Ndoffane et c’est en 1999 qu’il est allé ouvrir le CEM de Ndiédieng.



Il fait un an à Koutal toujours comme principal. De 2009 à 2020, il a été le principal du CEM de Canada à Guédiawaye où il a pris sa retraite l’année dernière.



Mame Cor Faye est un natif de Ndoffane, mais il réside dans la commune de Kaolack au quartier des Parcelles Assainies avec sa famille...