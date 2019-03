CRD portant 78e Daaka - Aly Ngouille s'engage pour un bon déroulement de l'événement

En perspective de la ziarra annuelle du Daaka de Médina Gounass, le ministre de l'intérieur, Aly Ngouille Ndiaye a présidé un Crd au sein de son ministère. Une rencontre avec les religieux et la totalité des acteurs qui devront contribuer à la bonne marche de l'événement. Ainsi tous les points ont été évoqués : sécurité, hygiène, approvisionnent en eau et aménagement du site.

Dès lors, le ministre a pris l'engagement de faire tout le nécessaire pour rendre effectives les mesures qui ont été préconisées de part et d'autre.

Ainsi, l'aménagement du site relèvera du domaine de l'Ageroute qui a pris des engagements sur la question. Le volet santé et hygiène ne sera pas en reste, a rassuré le ministre de l'intérieur qui a annoncé pas moins d'une cinquantaine de toilettes mobiles.

Pour ce qui est de la sécurité publique, l'armée, la gendarmerie, et les sapeurs-pompiers seront déployés en nombre suffisant, promettra Aly Ngouille Ndiaye...