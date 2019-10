CRD du Grand Magal de Touba : Une réunion entre les autorités étatiques et religieuses en cours...

Les autorités étatiques et religieuses viennent d’entamer une réunion nationale préparatoire du grand Magal de Touba qui se tient au ministère de l’intérieur. Après plusieurs rencontres organisées à Diourbel, notamment un comité local de développement, un comité départemental de développement, un comité régional de développement entre autres, il s’agit cette fois ci de jauger le niveau d’exécution des travaux des services de l’État pour une meilleure organisation de l’évènement.

Pour l’édition 2019, la sécurité sera mise en exergue. Les organisateurs du grand Magal ont sollicité plus d’agents pour veiller à la sécurisation avant, pendant et après le Magal. 13 zones de sécurité seront installées et 7 postes de police mobile pour faciliter les interventions. Des patrouilles seront effectuées sur l’axe Mbacké - Touba, marché Ocass et aux alentours de la ville sainte. Autre préoccupation soulevée à travers la réunion nationale préparatoire : le plan de circulation des véhicules qui vont rallier Touba. Il sera interdit aux moyens de transport de circuler autour de la grande mosquée.

Seuls les véhicules qui détiendront des laissez-passer seront autorisés à accéder aux alentours de la Mosquée de Touba. L’assainissement et l’approvisionnement en eau également seront renforcés.

En ce qui concerne la santé, la région médicale entend renforcer le personnel de santé et mettre en exergue la prévention. 5000 agents de santé, hygiène, service nationale de l’éducation et de l’information pour la santé (Sneips) seront déployés à Touba et environs.