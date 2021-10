CRD de rentrée des classes à Kolda : Au menu, le nombre élevé d’enseignants partis et des abris provisoires…

Au menu du Comité régional de développement (Crd) tenu sur la rentrée des classes ce mardi 12 octobre 2021, il y’a le départ élevé d’enseignants avec peu d’arrivée, et le grand nombre d’abris provisoires. Mais également, il y a la fameuse question de l’implication des communautés au service de l’éducation pour un démarrage effectif des enseignements-apprentissages. Il s’agit du désherbage et du nettoyage des écoles par les communautés sans attendre l’État.

L’autre élément important demeure la vaccination pour couper la chaîne de transmission du coronavirus. Néanmoins, toutes les dispositions ont été prises pour une bonne rentrée scolaire à Kolda.

Occasion saisie par le maire de Dialambéré Bouna Koïta d’inviter les parents à plus de responsabilité vis-à-vis de leurs enfants et l’école. À ce titre, il précise « par exemple avec l’arrivée de l’électricité dans notre commune les résultats devront s’améliorer considérablement. Cependant, nous invitons l’État à sécuriser les enfants à l’intérieur comme à l’extérieur en construisant des murs d’enceinte. Et en ce qui concerne notre commune, nous avons pris toutes les dispositions comme la subvention des fournitures scolaires aux différentes écoles. C’est pourquoi, il est important que les parents invitent leurs enfants à prendre les études au sérieux malgré les moyens disponibles. Nous avons vu les statistiques qui montrent un taux élevé d’abris provisoires… »

Quant à la lutte contre la Covid-19, le médecin chef de région Yaya Baldé estime que la vaccination avance bien dans la région. En ce sens, il avance que « la région a atteint 12% de vaccination en dépassant la moyenne nationale qui est de 9, 53% ». Dans la foulée, il précise « le dispositif de lutte contre la pandémie est toujours constante car le virus est encore là... »

Dans la même lancée, les écoles vont être désinfectées pour permettre le « Ubi tey Jang tey ». Et cette action permettra non seulement de lutter contre la covid, mais également d’éviter toute éventuelle contamination aux autres bactéries.