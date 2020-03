CRD à Tamba sur la loi sur le plastique : « des allégements sur la loi prévus sur certains produits dans la période du Ramadan… » MEDD

Bonne nouvelle pour les acteurs qui entreprennent dans le secteur du plastique. Des souplesses seront observées sur certains produits plastiques, alors que la loi contre cette matière entre en vigueur le 20 Avril. Ce sera lors de la période du Ramadan. Le ministre de l’environnement et du développement durable a fait cette annonce lors d’un CRD à Tambacounda de partage des dispositions de la nouvelle loi portant sur les produits plastiques. En effet, après Kaolack et Thiès, le ministre de l’environnement Abdou Karim Sall et sa délégation étaient dans la région de Tambacounda, « une ville importante dans le cadre de l’application de cette loi », a dit le MEDD, puisque « étendue mais aussi frontalière ». Le ministre à l’issue de ce CRD s’est dit rassuré quant à la mobilisation des acteurs.