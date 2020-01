CRD Ziara annuelle de la Famille Omarienne : Les assurances du ministre Aly Ngouille Ndiaye pour la bonne tenue de l'événement.

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique a présidé cet après-midi le CRD préparant la ziara annuelle de la famille Omarienne. Lors de cette rencontre, le ministre Aly Ngouille Ndiaye a rassuré le comité d'organisation sur les différents points qui faisaient l'objet de discussions entre les autorités et la famille religieuse.

"Tous les points qui ont été évoqués par le comité sont satisfaits. Le gouvernement est également déterminé pour les accompagner. Ce qui dit que nous n'avons aucune crainte pour cette édition", rassure le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique. À son tour, le comité d'organisation par la voix de son représentant, Mamadou Dia, s'est félicité du pragmatisme des autorités qui ont apporté des solutions aux demandes formulées par le comité d'organisation. Mamadou Dia de noter avec satisfaction qu'il n'y a pas de problèmes majeurs liés à l'eau et l'électricité pour la Ziara annuelle...