CRD - Saint-Louis / PLASEPRI II : La région nord reçoit son appui financier pour les initiatives économiques des acteurs locaux

Dans le cadre de sa tournée nationale de la deuxième phase pour la vulgarisation de la plateforme d’appui au secteur privé et à la valorisation de la Diaspora sénégalaise en Italie (PLASEPRI), le ministre de la Microfinance, de l’Economie sociale et Solidaire, Zahra Iyane Thiam a présidé un comité régional de développement à Saint Louis, ce lundi 16 septembre au niveau de la Gouvernance de Saint-Louis.



Le ministre, accompagné d’une forte délégation, était face à une corporation des autorités locales, des groupements de femmes et jeunes ainsi que des porteurs de projet.



En effet, la PLASEPRI est le fruit de la coopération entre le Sénégal et la République d’Italie. Ce projet a été mis en place pour soutenir la création et le renforcement des petites et moyennes entreprises locales et favoriser l’investissement au Sénégal par les compatriotes de la Diaspora.



Selon le ministre en charge de la Microfinance, de l’Economie sociale et Solidaire, Zahra Iyane Thiam, cette tournée dans le nord du pays procède à une démarche inclusive visant étendre l’intervention du projet.



Poursuivant, le ministre fait savoir que « l’objectif de ce programme est de participer au développement économique local et à la réduction des disparités territoriales, grâce à un mécanisme d’accompagnement très innovant ».



Lors de cette rencontre, tout comme lors de la précédente étape dans la Région de Fatick, une enveloppe de 250 millions de F CFA a été annoncée par le ministre en charge de la microfinance, Zahra Iyane Thiam, afin d’accompagner les initiatives économiques des acteurs locaux.