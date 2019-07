CRD : Mansour Faye passe en revue les projets et programmes de son département

Le ministère de Développement Communautaire, de l’Equité sociale et territoriale tient une série de réunions de Comité régional de développement (CRD) du 04 au 19 juillet 2019, pour présenter les missions et attributions du ministère ainsi que les projets et programmes qui le composent dans les 14 régions du Sénégal. Selon un communiqué de ses services, tous les acteurs de développement sont mobilisés à cet effet et mis à contribution pour les réflexions et expériences à partager. Chaque programme au niveau régional, va décliner ses réalisations, ses défis et perspectives et jeter avec la tutelle et les acteurs, une nouvelle dynamique d’actions concrètes.

Les étapes du développement communautaire, de l’équité sociale et territoriale nécessitent une inclusion dans les prises de décision et une dynamique participative, pour servir les communautés en tenant compte des disparités.

Le Programme de Modernisation des Villes (PROMOVILLE), le Programme d’Urgence de Modernisation des Axes routiers (PUMA), l’Agence Nationale de la Couverture Maladie Universelle (ANCMU), le Programme National de Bourses de Sécurité Familiale (PNBSF) et le Programme d’Urgence de Développement Communautaire (PUDC) constituent des intrants sûrs au processus d’émancipation des espaces communautaires. Leur mise en œuvre nécessite des actions concertées qui aboutissent également au mieux-être social des populations.

La mobilité facile, le désenclavement des territoires, l’accès aux soins de santé, le soutien financier aux familles d’une extrême précarité sont un ensemble de leviers sur lequel appuie l’Etat du Sénégal, à travers le ministère de Développement Communautaire, de l’Equité sociale et territoriale, pour donner corps au Plan Sénégal émergent dans son axe 2, qui vise à réduire les inégalités et à financer de façon efficace et soutenable les programmes de développement humain.