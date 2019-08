CRD Magal Julli Guedj: « Nous sommes confiants de la réussite de ce Magal » (Cheikh Makhtar Diouf)

En prélude à la célébration de la 25e édition du Magal ‘’Jullig Geej Gi’’, qui portera sur le thème «Serigne Moustapha Mbacké : exemplarité dans les comportements et viatique d’une éthique», le Kurel Fateliku Jullig Geej Gi a tenu une réunion de comité régional de développement (Crd) avec le gouverneur de la région de Dakar Al Hassan Sall, ce lundi 26 Août. À en croire l’autorité administrative, « cet évènement fait partie des plus grands évènements de la communauté mouride. Il est donc de mon devoir de travailler avec le comité pour mettre à exécution les instructions du chef de l’État ». À ce titre, Cheikh Makhtar Diouf, le président du Kurel Fateliku Jullig Geej Gi, dit être très satisfait des échanges fructueux avec le gouverneur et espère une réussite de cet événement.