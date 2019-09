CRD-Louga / PLASEPRI II : Zahra Iyane Thiam injecte une allocation de 200 millions F FCA aux acteurs de la microfinance dans le Ndiambour

La tournée du ministère de la microfinance, de l’économie solidaire et sociale continue ce mardi 17 septembre 2019, dans la région de Louga après l’étape de Saint-Louis, la veille.

Dans le Ndiambour, le ministre Zahra Iyane Thiam a présidé ce matin le comité régional de développement (crd) dans la salle de conférence du conseil départemental de Louga.

Accompagnée d’une forte délégation composée de conseillers techniques, de directeurs généraux et quelques représentants de structures rattachées au ministre de la microfinance, madame le ministre était face à des autorités locales, des groupements de femmes et jeunes ainsi que des porteurs de projet.

Zahra Iyane Thiam, lors de son discours a rappelé l’originalité de ce nouveau modèle PLASEPRI qui devrait être adapté au modèle déjà en place et qu’avec l’expérience déjà capitalisée par les acteurs de la micro finance cela donnera un modèle adapté à chaque terroir. C’est ainsi qu’elle prône pour un accompagnement institutionnel bien ciblé qui devrait aboutir à un résultat probant.

Pour la mise en œuvre de ce plan d’action une enveloppe de 200 millions sur la ligne micro finance a été mise à disposition de la région de Louga.