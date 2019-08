CRD-Kaolack / Tournée de vulgarisation PLASEPRI II : Zahra Iyane Thiam annonce une enveloppe de 200 millions FCFA pour une large inclusion financière

Après le comité régional de développement tenu à Fatick dans la journée du vendredi 2 août, c'était au tour de la région de Kaolack de tenir son CRD dans l'après-midi de la même journée. Une séance tenue bien évidement en présence du ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, Zahra Iyane Thiam. À l'ordre du jour : La vulgarisation de la phase II de la plateforme d'appui au secteur privé et à la valorisation de la Diaspora Sénégalaise en Italie (PLASEPRI.) D'ailleurs, Kaolack devra bénéficier de 200 millions FCFA destinés à la ligne PME. Une initiative appréciée à sa juste valeur par les femmes et autres acteurs économiques de la localité.





Faisant l'état des lieux de la région, le ministre se réjouit de constater qu'il y a déjà des bases solides dans le secteur d'activité de la microfinance : "Au niveau de Kaolack, nous avons vu plusieurs acteurs qui sont déjà dans l'économie sociale et solidaire. Ce qui reste à faire c'est de formaliser tout cela, de les orienter autour de chaînes de valeur et d'apporter l'assurance technique qu'il faut", a t-elle souligné au sortir du CRD.





Pour Gnima Guèye, la présidente des producteurs de maïs de la région : " Aujourd'hui, en tant que présidente d'une organisation de producteurs, mais aussi en tant que femme dirigeante de l'organisation des producteurs de maïs, on est très fier d'assister à ce CRD. On parle de financement au bon moment. On est en phase de production et on tend vers la commercialisation. Donc, on souhaite que ce projet PLASEPRI dirigé par Mme le ministre (Le projet) nous appuie en tant que femmes et productrices.



La région qui recèle un véritable potentiel, a aussi l'avantage de présenter un secteur privé local assez dynamique quoique peu structuré. Un défectif que compte combler ledit programme (PLASEPRI) dont la phase II a été déployée avec pas moins de 25 milliards FCFA destinés aux 14 régions.