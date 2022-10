CRD GAMOU NDIASSANE 2022 : Antoine Félix Diome réitère le soutien de l’État…

En prélude du Gamou de Ndiassane édition 2022 qui sera célébré une semaine après celui de Tivaouane, une réunion nationale préparatoire de l’évènement religieux s’est tenue dans les locaux du ministère de l’intérieur pour évoquer les différents besoins qui ont été soulevés lors du comité régional de développement organisé à Thiès.



En effet, au cours des échanges, différents secteurs ont fait l’objet de larges concertations pour la bonne réussite du Gamou. Outre l’implication des forces de défense et de sécurité, on a noté l’implication des services régionaux sanitaire, hydraulique, d'assainissement, électrique, d'hygiène, de la voirie.



À l'issue de cette réunion préparatoire du Gamou de Ndiassane, le ministre de l’intérieur Antoine Félix Diome a témoigné de sa volonté et celle de son excellence Mr Macky Sall à soutenir cette ville sainte, pour un franc succès de l’événement.