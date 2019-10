CRD GAMOU NDIASSANE 2019 : « Des requêtes globalement satisfaites » (Aly Ngouille Ndiaye, ministre de l’Intérieur)

Cet après, le comité d’organisation du Gamou de Ndiassane et le ministre de l’intérieur Aly Ngouille Ndiaye se sont réuni autour d’un comité régional de développement (CRD) pour discuter des différentes interpellations pour les besoins du Gamou de Ndiassane 2019. Cette année, plusieurs sollicitations sont faites naturellement car, le nombre de fidèle se multipliant chaque année. Mais le ministre de l’Intérieur M. Aly Ngouille Ndiaye, après avoir écouté toutes les interventions et l’état des requêtes qui ont été respectivement formulés par le comité d’organisation et la commune, a relevé que l’essentiel des points sont satisfaites avant le Gamou même si, d’autre part, il existe des points à revoir.



Parmi les points soulevés, nous notons entre autres le problème de l’eau avec les conduites doubles mais généralement, la SDE rassure sur le souci global qui est lié à l’eau. Donc sur ce point, la SDE et le Sones sont d’accord pour garantir une bonne qualité de l’eau aux pèlerins.



Concernant l’électricité, la prise en charge de certains villages pose problème et cependant, le ministre Aly Ngouille Ndiaye estime nécessaire de demander au ministre de l’énergie pour un possible programme pour le faire.



En outre, il a été question de parler des questions liées aux routes avec la société AGEROUTE qui, en dehors de l’aménagement des 10 kilomètres de pistes, pourrait voir aussi le programme d’urgence de développement communautaire (PUDC), prendre en charge dans ses programmes cette question liée à l’appui en infrastructures routières de certaines zones rurales à Ndiassane.