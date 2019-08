CRD-Fatick - Tournée de vulgarisation PLASEPRI II : Zahra Iyane Thiam débloque 250 millions FCFA pour booster le secteur privé local.

Après Kédougou, Kolda, Ziguinchor, Sédhiou, la tournée nationale, pour la vulgarisation de la plateforme d'appui au secteur privé et à la valorisation de la Diaspora Sénégalaise en Italie (PLASEPRI), continue sous la houlette de Zahra Iyane Thiam, le ministre de la Microfinance et de l'économie sociale et solidaire. Un projet visant entre autres à favoriser l'investissement des sénégalais de la diaspora au Sénégal, mais aussi pour fixer les populations situées dans les zones à fort taux migratoire. D'où la collaboration entre les trois parties que sont l'État du Sénégal, la République Italienne et l'Union européenne.



Sur ce, elle s'est rendue ce vendredi dans le centre, précisément dans la région de Fatick, accompagnée d'une forte délégation. C'est d'ailleurs dans cette dynamique, qu'un comité régional de développement (CRD) a été organisé en présence des autorités locales. Lors de son allocution, Mme Thiam n'a pas manqué de souligner et de saluer la présence distinguée de l'ancien ministre Mbagnick Ndiaye, avant de revenir en détails sur cette phase II dont le financement global tournera autour de 25 milliards FCFA.



Enfin, le ministre d'annoncer une enveloppe de 250 millions alloués aux populations de Fatick : " Une enveloppe de 250 millions de FCFa est dégagée afin d'accompagner à travers le système décentralisé les initiatives économiques des acteurs locaux. L'objectif de la PLASEPRI est de participer au développement économique local et de réduire les disparités entre territoires", dira t-elle.



Prenant la parole à tour de rôle, les populations ont témoigné toute leur reconnaissance, tout en déplorant les lourdeurs des procédures d'accès aux financements auxquelles elles sont souvent confrontées avant d'accéder aux financements.



Enfin le ministre de mettre l'accent sur la nécessité d'assister les porteurs de projets dans la phase d'élaboration de leur business plan afin d'avoir des projets viables.