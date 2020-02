CRD 140e Appel Layène : Des requêtes globalement acceptées pour un évènement réussi

En prélude du 140e anniversaire de l’appel de Seydina Limamou Laye Al Mahdi qui se tiendra les 25 et 26 mars, un comité de développement régional (CRD) s’est tenu cet après-midi à Dakar pour discuter des besoins et requêtes qui doivent être pris en compte pour cet événement religieux.

Le gouverneur de la région de Dakar, en compagnie du préfet de Dakar a écouté religieusement les différentes doléances concernant la Santé, la Sécurité, l’assainissement, la communication entre autres…

Le domaine qui a été le plus discuté, est celui de l’assainissement avec cette lancinante question de la prise en charge des alentours du domicile du Khalife qui est souvent confronté à de gros soucis d’assainissement. À cet effet, l’Onas a été interpellé pour une bonne prise en charge de la préoccupation avant l’évènement religieux. Aussi, la santé et l’hygiène ont été abordées par le comité d’organisation qui a d’ailleurs beaucoup insisté sur l’aspect sanitaire dans un contexte particulier où tous les jours, nous assistons à l’apparition de certaines maladies.

Dans le domaine de la sécurité, la gendarmerie, par la voix de son représentant à Dakar, se dit prêt à faire le nécessaire, mais appelle aussi les pèlerins à faire preuve de citoyenneté et de compréhension en respectant les consignes édictées par l’État.

La VDN3 ainsi que les routes qui sont en train d’être réfectionnées à Yoff, devront contribuer à faciliter le trafic au bénéfice des fidèles qui viendront de lieux différents.

Concernant les collectivités territoriales, il a été proposé à chaque commune d’apporter une contribution symbolique allant de chaises, soutien à l'éclairage public, appui financier à l’ entretien.

Tous ces points évoqués ont été globalement entérinés par le gouverneur et tous les services présents. Ils assureront d’autre part que toutes les mesures seront prises pour une parfaite organisation de cette 140e édition.