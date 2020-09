Le Président Macky Sall préside ce 29 septembre 2020 au CICAD, le Conseil présidentiel consacré au plan de relance de l'économie nationale. Une occasion pour le gouvernement d'échanger avec les partenaires financiers et techniques du Sénégal pour valider le document préparé sous la coordination du ministère de l'économie et du plan.



Le PAP2A initié par Macky Sall a besoin de 14.712 milliards FCFA dont 33% venant du privé. La pandémie a fait changer de cap avec de nouvelles priorités : autosuffisance alimentaire, souveraineté pharmaceutique, sanitaire et la sécurité industrielle, tout ça adossé à une forte option numérique. Venu présider cette rencontre, le Chef de l'État Macky Sall dira, « le PAP2A est consacré à la relance de l’ économie nationale.



Suite à la réunion gouvernementale préparatoire du 13 août dernier, j'ai souhaité réunir ce conseil présidentiel en présence des représentants de toutes les institutions de la République, forces vives du secteur privé et surtout nos partenaires. Je réitère mon engagement au processus participatif dans la définition des politiques publiques, touchant à la vie économique et sociale de notre pays. Nous évoluons toujours dans un contexte de crise sanitaire, économique profonde et inédite. Notre lendemain est encore incertain. Il faut rester combatif dans l'esprit, déterminé dans l'action, calme, serein et humble dans la réflexion... », dira-t-il devant des centaines d'invités qui ont participé à cette rencontre tenue ce 29 septembre au CICAD.