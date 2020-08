COVID19 À TOUBA / Des chiffres encore et toujours à la baisse ...

Depuis quelques semaines et à quelques encablures du Grand magal, les chiffres liés à la covid19 décroissent vertigineusement. L'on semble être très loin des journées chaudes où on enregistrait une pléthore de cas issus de la transmission comunautaire, une cinquantaine de familles isolées et confinées, un ou deux morts toutes les semaines, des malades testés négatifs qui refusent de se faire interner dans les centres de traitement.



Aujourd'hui, les chiffres ont considérablement évolué. Selon le médecin-chef du district sanitaire de Touba, la baisse est bien une réalité. "Nous avons présentement au total, 21 cas confinés qui sont suivis à domicile, 8 malades hospitalisés au CTE, 58 contacts suivis et 11 familles confinées."

Signalons que pour le décompte de ce mardi 11 août 2020, seuls 05 malades ont été détectés dont 04 issus de la transmission comunautaire.





Bilan ce jour : 11/08/2020

Région de Diourbel



Total Cas Confirmés : 05



- DS Touba : 04 Cas Positifs:

00 Contact

04 Communautaires

- DS Mbacké : 00 Cas Positif

00 Contact

00 Communautaire

- DS Diourbel : 01 Cas Positif

00 Contact

01 Communautaire

- DS Bambey : 00 Cas Positif

00 Contact

00 Communautaire

- Guéris : 02 (01 CTE Fawzeini; 01 Domicile Touba)

- Décès : 00