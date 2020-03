COVID-2019 À TOUBA / Darou Marnane refuse d'abriter le site destiné à accueillir les malades.

Suite à la décision des autorités de conserver le centre de santé de Darou Marnane comme site devant accueillir les malades du Coronavirus, les populations dudit quartier sont sorties de leurs gonds pour s’opposer à cette décision unilatérale.



En conférence de presse, les jeunes ont dénoncé le fait que leur guide spirituel Serigne Mbacké Daba Sarr n’ait pas été consulté et que leur localité soit exposé sans leur consentement. « Tout ce qui est bon, on l'amène à Touba, et quand il s'agit d'isoler un malade, on nous le propose. Ce centre de santé, c'est nous qui en avons fait ce qu'il est aujourd'hui et pourtant il manque de tout. Nos interpellations pour améliorer le plateau technique n'ont jamais eu d'échos favorables », dira substantiellement Ahmadou Diagne, membre du comité de santé.



Nos sources renseignent, pourtant, que le site sera incessamment délocalisé vers l'héliport de Touba.