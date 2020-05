COVID-19 : répartition géographique des 109 nouvelles contaminations.

Le Sénégal a globalement déclaré 1995 cas après avoir enregistré 109 nouvelles contaminations à la faveur des résultats rendus des 1099 tests réalisés ce jour par le ministère de la Santé.



107 parmi ces nouveaux porteurs du virus sont des cas contacts tandis que deux d’entre eux sont issus de la transmission communautaire et sont détectés à la Patte d’Oie et à Touba.



À propos de la position géographique des 107 personnes contacts, la plateforme de suivi épidémiologique du ministère de la Santé montre qu’elles sont de Dakar Ouest (27), Dakar Sud (12), Dakar Centre (24), Dakar Nord (15), Guédiawaye (04), Sangalkam (09), Pout (04), Mbour (1), Touba (09), Mbacké (01) et Kaolack (01).



Une nouvelle approche communautaire a été définie dans la manière dont le coronavirus sera désormais combattu à Dakar et à juste titre. La capitale continue d’être l’épicentre de la maladie avec au moins dans le point du jour, 92 cas dont un communautaire.



En dehors de Dakar, 11 autres régions sont touchées par l’épidémie qui n’a épargné au Sénégal que 22 départements sur 45. Ce qui veut dire qu’elle poursuit son bonhomme de chemin.