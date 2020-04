COVID-19 : les 21 nouveaux cas signalés à Goudiry, Mbao, Dakar-Sud, Keur Massar, Yeumbeul et Touba.

Le Sénégal a battu le record de cas recensés en une journée ce jeudi 16 avril. Sur 435 tests réalisés, 21 sont revenus positifs. Dans le détail, il s'agit de 19 cas contacts suivis par les services sanitaires et 02 cas issus de la transmission communautaire.



On sait que douze parmi les nouveaux patients proviennent de Goudiry où un marabout avait été contaminé par un Chérif mauritanien, de passage dans la région de Tambacounda. C'est dire que la situation se complique dans ce département qui compte actuellement 21 cas.



A Mbao, ce n'est loin d’être le cas puisque de 4, ce district sanitaire passe à 08 à la lumière des données fournies ce jour par le ministère de la Santé. Dakar-sud se signale aussi avec deux nouveaux cas alors que Keur Massar, Yeumbeul et Touba affiche individuellement 1 nouvelle transmission.



Le nouveau coronavirus est apparu au Sénégal le 02 mars et depuis lors, 335 personnes ont été déclarées positives à ce virus. Il faut cependant relever que le nombre de guéris (194) est supérieur aux 138 patients qui sont suivis actuellement dans les sites dédiés. Notre pays n'a déploré que deux décès alors qu'un malade avait été évacué vers son pays d'origine...