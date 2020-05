COVID-19 : la famille de l’ancien SG de l’OIF Michaelle Jean « dévastée » par le virus

L’ancienne Secrétaire Générale à l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Michaelle Jean, est dévastée. Sa famille subit de plein fouet la pandémie du coronavirus. En l’espace de quelques jours plusieurs personnes sont mortes parmi ses membres, annonce t-elle sur sa page twitter. « Ma famille dévastée par le coronavirus, en l’espace de quelques jours: après ma tante Édith morte seule dans un CHSLD (Centres d'hébergement et de soins de longue durée) à Montréal, sa sœur, tante Micheline et notre cousine Maritza sont elles aussi décédées, stigmatisées et apeurées à New York. Cauchemar et beaucoup d’anxiété », a-t-elle tweetée. Les Etats Unis et principalement l’Etat de New York sont très touchés par le coronavirus, plus de 300.000 cas pour 21.000 décès. Le pays de l’oncle Sam est même devenu l’épicentre de la maladie. Le Canada connait aussi plus de 60.000 infectés.