COVID-19 au Sénégal : Que sait-on des 121 nouveaux cas positifs ?

Ce vendredi 15 mai, 121 cas sont revenus positifs de 1.128 tests réalisés. « Les tests positifs sont répartis comme suit : 119 cas contacts suivis par nos services, 02 cas issus de la transmission communautaire », fait noter le communiqué du ministère de la Santé et de l’Action sociale. Les deux cas communautaires sont de Touba et Guédiawaye.



Pour connaitre les positions géographiques des 119 autres cas, il faut se fier aux statistiques fournies par le ministère de la Santé à travers la plateforme mise en place pour suivre l’évolution de l’épidémie.



Selon cet outil consulté à Dakaractu, les cas contacts sont détectés à Dakar ouest (19), Dakar sud (21), Touba (05), Dakar centre (15), Dakar-nord (13), Sédhiou (06), Guédiawaye (02), Sangalkam (04), Mbao (09), Vélingara (01), Pout (04), Pikine (07), Mbacké (02), Diamniadio (02), Keur Massar (04), Tambacounda (05).



La région de Dakar reste indétrônable pour avoir hébergé 96 sur les 121 cas du jour. À ce jour, 35 districts sanitaires sont touchés par le coronavirus.



Le décompte global fait état de 2.310 cas positifs, dont 890 guéris, 25 décès et 1.394 sous traitement.