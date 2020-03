COVID 19 : Toutes les activités de rassemblement de la Jama’atou Ibadou Rahmane (JIR), à savoir les réunions, daaras, conférences, etc., sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.

Aux responsables des instances nationales et locales







Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux







Chers responsables, Assalâmu 'alaykum wa rahmatullâhi wa barakâtuhû







Pour faire face à la pandémie du nouveau Corona virus (COVID-19), la Direction de la Jama’atou Ibadou Rahmane (JIR) appelle tous les responsables des instances nationales et locales ainsi que l’ensemble des membres, d’ici et de la diaspora, à mettre en application les mesures prises par les autorités pour prévenir la maladie et arrêter sa progression.







De ce fait, l’Imara de la JIR :



- incite tous les citoyens, et ses membres en particulier, à respecter les consignes sanitaires et d’hygiène édictées par les spécialistes de la santé ;







- invite les responsables et les membres à se conformer aux décisions du Président de la république ainsi que du Ministre de l’intérieur notamment en ce qui concerne les rassemblements. Sur ce, toutes les activités de rassemblement de la JIR, à savoir les réunions, daaras, conférences, etc., sont suspendues jusqu’à nouvel ordre ;







- exhorte le monde entier et plus particulièrement les musulmans à un repentir sincère et à invoquer la Miséricorde d’Allah pour l’humanité.







Ainsi, nous prions Allah, par Sa Grace immense, de dissiper cette affliction et toutes les épreuves auxquelles le monde est confronté.











Fait à Dakar, le 15 mars 2020



Correspondant au 20 Rajab 1441