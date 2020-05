COVID-19 / Tamba : Les 3 cas communautaires sont des agents de l’hôpital régional.

On en sait un peu plus sur les 3 cas testés positifs ce lundi 11 mai 2020 dans la région de Tamba. Il sont tous des agents de l’hôpital régional de Tambacounda en service aux urgences.

Les 2 cas contacts sont également de cette structure sanitaire.

Ainsi, selon les statistiques de la région médicale de Tambacounda, la localité a enregistré 5 nouveaux cas dont 3 issus de la transmission communautaire et 2 cas contacts. Il y a, à noter également, 19 guéris, ce qui fait un total de 69 cas dont 43 guéris et 26 encore sous traitement.

En outre, l’ancien international, le footballeur Kalidou Fadiga est sorti de son confinement.