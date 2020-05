COVID-19 - TOUBA FAIT 21 CAS DE PLUS / Mbacké, Bambey et Diourbel maintiennent et affichent zéro au compteur.

Si Mbacké, Bambey et Diourbel n'ont plus enregistré de nouveaux cas depuis 72 heures, la cité religieuse, elle, maintient la cadence avec 21 nouveaux malades. Il s'agit de 19 cas contacts suivis par le service médical et de 02 cas issus de la transmission communautaire.

Signalons, par ailleurs, que 04 malades ont été testés négatifs et, par conséquent, déclarés guéris.



Bilan ce jour: 11/05/2020

Région de Diourbel



Total Cas Confirmés : 21



- DS Touba 21 cas Positifs :

19 Contacts

02 Communautaires

- DS Mbacke 00 cas Positif

00 contact

00 Communautaire

- DS Diourbel : 00 Cas Positif

00 Contact

00 communautaire

- DS Bambey

00 Comtact

00 Communautaire

- Guéris: 04 guéris

- Décès : 00