COVID-19 : Révélations sur le pouvoir d'achat des Sénégalais face à un éventuel confinement (Sondage)

La propagation inarrêtable du COVID-19 a appelé des mesures strictes chez les autorités. Ainsi, l'état d'urgence assorti d'un couvre feu a été décrété par le Chef de l'État aux fins de confiner les sénégalais pour une durée bien déterminée de la journée.







Comment ces mesures ont été appréciées par les principaux concernés ? Cette question a fait l'objet d'une enquête numérique menée par le Docteur Mouhamadou Diop et Omar Diouf. Le premier est un économiste tandis que le deuxième est spécialisé en management de systèmes d'information.







L’enquête a été faite auprès de 220 ménages avec des personnes âgées au moins de 18 ans. Les enquêtes sont dans la tranche d'âge de 25 à 45 ans pour une durée de 10 jours. Selon la version synthétisée de l’enquête dont Dakaractu a obtenu copie, l'une des questions est d'apprécier les avis des sénégalais sur les mesures restrictives, concernant leur liberté de mouvement. Il apparaît que près d'un sénégalais sur deux estime que les restrictions sont suffisantes pour freiner la propagation du virus, contre 11,7% et 38% qui, respectivement, les jugent excessives et suffisantes.







Dans la même veine, l’enquête révèle que 6 sénégalais sur 10 considèrent que la réaction musclée, parfois violente des forces de l'ordre face aux récalcitrants est justifiée et nécessaire pour le respect des directives. Il est cependant à noter une « petite dispersion selon le genre ».







« Pour les hommes, 60% sont favorables à la réaction violente contre 72% pour les femmes », précise l’enquête.



Au sujet du confinement qui revient de plus en plus dans les débats, l’enquête révélera que 7 sénégalais sur 10 s'attendent au moins à ce qu'il soit décrété dans les prochains jours. Par conséquent, le constat qui est fait, c'est que les ménages ont commencé à faire leur provision pour parer au plus pressé. Cependant, la moitié des sondés n'a pas un pouvoir consistant pour faire face à une telle éventualité.







« 50% d'entre eux disent être en mesure de constituer un stock alimentaire qui leur permettre d’être indépendants au moins trois jours, contre 16% qui estiment n’être en mesure de constituer un stock alimentaire d'un jour », fait savoir l'étude qui a été faite avant la distribution des vivres par l’État. En effet, une enveloppe de 69 milliards a été dégagée par les pouvoirs publics pour assister au moins 8 millions de Sénégalais pour un million de ménages.







Dans tous les cas, 23% des sénégalais ont choisi de rester chez eux, sauf en cas d'urgence, rapportent les enquêteurs. Cependant 77% des enquêtés continuent de vaquer à leurs occupations. « Quatre raisons principales amènent les gens à sortir : des courses liées aux besoins alimentaires, des courses liées au travail, le sport et les urgences médicales », précisent les résultats du sondage.







L’enquête révèle en outre, que 18% des usagers des services de transport et des espaces publics ne respectent pas la norme de distanciation de 1.5 m, et 20% ne pensent pas être en mesure de les respecter. Par contre 60% disent respecter la consigne conformément à la norme de distanciation.