COVID-19 : Répartition géographique des 59 nouveaux cas.

Le ministère de la Santé a communiqué les données du vendredi 08 mai concernant l’avancée de la maladie à Coronavirus. Ainsi, sur 872 tests, 59 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 6,76%. Les cas positifs sont répartis comme suit : 52 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et 07 cas issus de la transmission communautaire, répertoriés àÀ en croire les statistiques du ministère de la Santé et de l'Action sociale, les cas contacts sont détectés àÀ l’image des jours précédents, la région de Dakar caracole en tête avec 42 nouveaux infectés. Les régions de Diourbel, de Sédhiou et de Kolda sont aussi présentes dans le décompte du jour.À ce jour, le Sénégal a déclaré 1.551 patients dont 926 sous traitement, 611 guéris, 13 décès et un évacué. Trente-quatre districts sanitaires sont touchés.