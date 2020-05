COVID-19 / Répartition géographique des 104 nouveaux cas : Plus de la moitié logée dans la région de Dakar.

Le décompte des nouveaux cas positifs au coronavirus se poursuit au Sénégal. Ce mercredi 06 mai, ce sont 104 nouvelles contaminations qui sont sorties des 1182 examens virologiques réalisés par les différents laboratoires impliqués dans le test de diagnostic du Covid-19.



Quatre parmi elles sortent de la voie dite communautaire et se sont révélés à Pikine, Bène Tally, Sédhiou et Vélingara. Le reste, à savoir 100 cas sont des contacts suivis dans les sites dédiés à la prise en charge des patients du Covid-19.



Selon les statistiques du ministère de la Santé explorées à Dakaractu, ils sont répertoriés dans les zones suivantes : Dakar Ouest (50), Dakar sud (17), Dakar Centre (1), Sédhiou (07), Vélingara (16), Mbao (01), Yeumbeul (01), Guédiawaye (02) et Goudiry (01). La région de Dakar s’est encore illustrée en s’adjugeant à elle seule 74 des 104 nouveaux cas. Elle est suivie de la région de Kolda qui a déclaré 17 nouveaux patients dont un cas communautaire.



Depuis le 02 mars 2020, date de l’apparition de la maladie à coronavirus au Sénégal, 1433 cas positifs ont été déclarés. Plus de la moitié, exactement 927 sont sous traitement alors que 493 ont été déclarés guéris. À noter que notre pays a enregistré un douzième décès lié au Covid 19. Trente-trois (33) districts sanitaires sont touchés sur 75.