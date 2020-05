COVID-19 : QUELQUES POINTS POUR REUSSIR LA REOUVERTURE. (Par Souleymane Ly)

Le 2 Juin les élèves en classes d’examen reprendront les cours en cette période de pandémie. Pour y arriver, il faudra qu’eux, les parents et les enseignants s’y mettent pour respecter et faire respecter un certain nombre de règles.



Nous en partageons quelques tout en espérant qu’elles aideront.







A la maison :







- Avant d’aller au lit, vérifie le contenu de ton sac



- Vérifie que tout le matériel individuel surtout est là



- Met ton masque dans un endroit sûr



- Réveille-toi tôt pour te préparer



- Prend ton petit déjeuner avant de sortir



- Prend ta gourde d’eau



- Met correctement ton masque en couvrant ta bouche et ton nez



-







En route vers l’école :







Si tu dois marcher :



- Marche seul



- Presse le pas



- Ne joue pas en chemin



- Ne ramasse ou ne touche aucun objet



- Si tu as des poches, met tes mains dedans



- N’achète rien en chemin



- Ne passe chez aucun de tes camarades







Si tu dois prendre le transport :



- Monte dans le car avec le prix du ticket pour ne pas attendre de la monnaie



- Met toi dans ton coin et ne parle à personne



- Ne touche pas aux rampes dans le bus ni au dossier des sièges







A la porte de l’école :



- Lave-toi les mains proprement



- Fais-toi prendre ta température



- Traverse aux pas soutenus la cour de l’école



- Ne donne la main à aucun de tes camarades



- Vas directement t’asseoir à ta place







En classe :







Pour l’élève :



- N’emprunte pas les instruments de tes camarades



- Ne crie pas « Monsieur ! Monsieur ! » pour te faire interroger. Ça risque de te fatiguer







Pour le maitre :



- Ne faites pas partager le même morceau de craie à plusieurs élèves en les interrogeant au tableau



- Veillez sur tous les enfants pour très vite déceler ceux qui étouffent à cause du masque



- Aérez la classe en ouvrant toutes les fenêtres



- Pour bien disposer les enfants, privilégiez les rangées près des fenêtres



- Demandez aux enfants de lever juste la main pour se faire interroger en évitant de crier « Monsieur ! Monsieur ! » comme dans leurs habitudes



- Effacez vous même le tableau. Ne le faites pas faire aux élèves



- Protégez vous autant qu’ils le font



- N’enlevez jamais votre masque devant eux



- Donnez beaucoup d’exercices à faire à la maison







Pour la récréation :



- Elle doit se faire en petits groupes sans rassemblement



- Les maîtres préposés à la surveillance de la cour doivent être sur le qui vive







Pour l’utilisation des toilettes :



- Mettre un enseignant pour la surveillance des toilettes



- Veillez à ce que cela se fasse à tour de rôle



- Demandez aux enfants de se laver les mains à chaque sortie des toilettes







Retour à la maison :



- Respectez les mêmes consignes qu’à l’aller







A la maison :



- Ne salue personne



- Vas directement te laver les mains



- Enlève ton masque par les languettes



- Range-le ou met le dans la poubelle s’il est à utilisation unique



- Enlève tes habits et met les sous le soleil



- Lave-toi une nouvelle fois tes mains



- Repose-toi avant de faire tes exercices et réviser tes leçons







Maintenant tout ceci ne sera possible que si les parents et les enseignants en veulent plus que les enfants.







Qu’Allah protège tout le monde.







Souleymane Ly



Spécialiste en communication