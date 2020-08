COVID-19 / Prolifération des cas communautaires : Le message de Aliou Sall aux jeunes de Guédiawaye.

Guédiawaye est l’une des villes les plus touchées par le coronavirus au Sénégal, avec un taux de cas communautaires très inquiétant. Une situation qui préoccupe son maire. En marge de la cérémonie de réception des 10 000 masques offerts par l’opérateur économique Abdou Aziz Ndiaye de l’huile « J’adore », le maire Aliou Sall a invité les jeunes à plus de responsabilité pour redresser la barre. Pour le réussir, croit savoir le président de l’Association des maires du Sénégal, le port du masque et le respect des autres mesures préventives doivent être érigés en règle. Ce, d’autant qu’aucune autre solution n’a été trouvée contre la maladie. Pour le maire de Guédiawaye, les parents doivent être regardants sur la santé de leur progéniture. « L’achat de masques doit être inscrit dans les priorités de chaque ménage et chaque parent doit veiller à ce que ses enfants disposent suffisamment de cet outil pour les préserver de cette maladie », insiste Aliou Sall.