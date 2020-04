COVID-19 / Pour la lumière sur le coronagate, FDS a saisi l'OFNAC.

La nébuleuse qui entoure le processus d'acquisition, d'acheminement et de distribution des denrées alimentaires aux populations nécessiteuses dans le cadre du Plan de Résilience Economique et Sociale (PRES) reste entière après le point de presse tenu par le Ministre du développement communautaire, de l’équité sociale et territoriale.







Les explications fournies par Monsieur Mansour Faye brillent par leur légèreté. Les conditions troublantes d'octroi des marchés liés à l'aide alimentaire portent à croire que des hommes politiques et affairistes sans scrupules profitent de la détresse des Sénégalais pour se remplir les poches. La justice est interpellée.







Ainsi, dans le but d'apporter la lumièr sur ce grave scandale, FDS, par le biais de son secrétaire général, Dr Babacar Diop, a saisi l'OFNAC d'une demande d’ouverture d’une enquête sur le marché et le transport du riz destiné aux populations vulnérables. Cette demande d'ouverture d'une enquête vise M. Mansour FAYE, Ministre du développement communautaire, de l’équité sociale et territoriale ; M. Demba DIOP SY, homme d’affaires, député à l’Assemblée nationale et M. Rayan HACHEM, homme d’affaires.







La gestion familiale du pouvoir par Monsieur Macky SALL coûte cher à notre pays. Le scandale du pétrole et du gaz dans lequel est empêtré Monsieur Aliou Sall, frère du Chef de l'Etat, est resté, à ce jour, impuni. Ce nouveau scandale dans lequel est cité le beau-frère du président de la République, risque de subir le même sort, si les Sénégalais agissent en spectateurs. C'est pourquoi FDS lance un appel à l'opposition encore debout, à la société civile et à toutes les forces vives de la Nation à se mobiliser pour exiger la lumière sur ce coronagate.







Fait à Dakar, le 17 avril 2020