COVID-19 / Ouverture des lieux de culte : Moustapha Diop remet un premier lot de 500.000 masques au Ministre de l'intérieur.

Le chef de l'État, M. Macky Sall a décidé, dans le cadre des mesures d'assouplissement liées au Covid-19, de la réouverture des lieux de culte. Des mesures qui doivent être accompagnées et encadrées par les responsables des mosquées. Ainsi, en plus du lavage systématique des mains à l'entrée et la sortie des lieux de culte, le port du masque est obligatoire. Alors, pour accompagner le Ministère de l'intérieur, le Ministre du Developpement industriel et des Petites et Moyennes industries, Moustapha Diop a remis ce 14 Mai 2020, « un premier lot de 500.000 masques qui doivent être distribués gratuitement aux populations, conformément à la volonté du chef de l'État, Macky Sall » a déclaré le maire de Louga.