COVID-19 : Moustapha Diop protège les transporteurs routiers.

Notre pays est dans une dynamique de déconfinement pour une reprise progressive de l’ensemble des activités socioéconomiques.



Aujourd’hui, il est question d’assouplir les mesures de restriction dans le transport interurbain, et c’est dans ce cadre que le Président de la République Son Excellence Monsieur Macky SALL, m’a demandé de remettre au Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement un lot de 100 000 masques



Comme vous le savez, le port du masque est obligatoire dans les lieux de rassemblement, notamment dans les gares routières et les transports publics. J’ai donc le plaisir de remettre à mon collègue en charge des transports terrestres ce lot de 100 000 masques barrières destinés particulièrement aux acteurs du secteur des transports routiers.