COVID-19 / Médina : Cheikh A.T Ba et ses jeunes donnent le "Sükeuru Koor" aux populations.

Après les initiatives axées sur campagne de sensibilisation et la lutte préventive, la Médina se lance dans ce contexte particulier de pandémie du Covid-19, dans une autre étape, la distribution de vivres aux différentes familles de la commune.

Pour pérenniser les actions réalisées chaque année au bénéfice des populations de la Médina, Cheikh Ahmed Tidiane Bâ et toute la population en particulier, la jeunesse qui a initié une opération de collecte de fonds d'un montant de 10.000.000, ont décidé de se solidariser pour surpasser les œuvres précédentes. Ainsi, ils entendent donner, dans cette période particulièrement difficile, au moins 100 tonnes de riz et d'autres dons alimentaires aux familles de la commune et sans discrimination.



Ce geste qualifié de "Sükëru Koor" dans un contexte de Covid-19 suit cette logique qui avait été entamée avec les dons de produits désinfectants et tout autre matériel participant à la prévention de cette maladie à coronavirus.

La distribution a débuté et va se poursuivre dans les prochains jours. Elle se fera dans la plus grande transparence. Cette contribution rejoindra ainsi ces 9000 kits alimentaires venant de l'État.



Le directeur général de la caisse de dépôts et consignations espère ainsi une distribution transparente qui se fera par les autorités locales.