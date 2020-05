COVID-19 : Macky Sall décrète la prorogation de l’état d’urgence et le couvre-feu sur l’étendue du territoire national.

Le président de la République proroge l’état d’urgence. Macky Sall en a décidé ainsi, ce dimanche 3 mai 2020, renseigne le décret en date d'aujourd'ui parcouru par Dakaractu. Dans ce document d’ailleurs, il est rappelé qu’ « en autorisant la prorogation de l’état d’urgence, l’Assemblée nationale a fixé un délai maximum qui ne s’aurait être dépassé par le Chef de l’Etat. Néanmoins, en fonction de son pouvoir d’appréciation de la situation, le Chef de l’Etat peut gérer cette durée selon des phases séquentielles jusqu’à l’expiration totale de ces 3 mois si les contingences le justifient »







Autrement dit, il revient, selon ledit décret, « au Président de la République d’apprécier les séquences de prorogation dans la période des 3 mois autorisée par l’Assemblée nationale. Ainsi, pour la première séquence, le Chef de l’Etat a décidé de proroger de 30 jours l’état d’urgence déclaré par le décret n° 2020-830 du 23 mars 2020 ».







Ce dernier décret, faut-il le rappeler, en avait proclamé l’état d’urgence sur le territoire national et avait permis aux pouvoirs publics de prendre toutes les mesures tendant à restreindre les libertés publiques en vue d’endiguer le Covid-19 et de freiner sa propagation. Aujourd’hui, « malgré les mesures prises, la pandémie a pris des proportions inquiétantes nécessitant ainsi la prorogation de l’état d’urgence », renseigne le président Macky Sall pour légitimer sa décision de proroger l’Etat d’urgence dans le pays. Et ce, conformément à l’article 69 de la Constitution et au quitus donné par l’Assemblée nationale, en adoptant la loi n° 2020-13 du 02 avril 2020. Laquelle a autorisé le Président de la République à proroger l’état d’urgence pour une durée de 3 mois.